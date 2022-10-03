《魚缸博客》九毛九否認進軍地產界，股價短線翻生機會唔大！

《魚缸博客》邊爐概念股九毛九（０９９２２）上星期五（９月３０日）股價急插超過兩成

，可能同想進軍地產界有關。

九毛九早排公布，打算斥資最多１１億人民幣，收購廣州商廈項目嘅２６％股權。根據內地

傳媒《上證報》報道，因為呢單收購消息，市場傳九毛九將跨界進入房地產市場。

公司相關負責人話，買辦公樓並唔係要進軍房地產市場，只係自用辦公。公司內部一直有搬

遷總部嘅需求。公司負責人又話，目前有意將總部遷到目標物業，期望喺靠近商務、時尚同商業

中心嘅中心地帶而受益。

大行瑞信認為，公司收購主要目的係將來搬遷總部，但由於非核心業務有大量現金流出，以

及同房地產市場相關嘅不明朗因素，預期市場會出現負面反應，結果股價真係急插兩成。不過，

九毛九管理層出嚟澄清，大行大和亦調高公司評級，由原本嘅「持有」升到「買入」，今朝股價

造好，曾經反彈超過一成。

就嚟踏入冬天，加上內地暫時未再收緊防控政策，相信會幫到九毛九嘅收益。但係，單講股

價走勢，九毛九仍然處於橫行格局，９月尾喺１００天線即刻有阻力。即使今日有所反彈，文進

覺得短線會繼續區間上落。部署方面，現價距離１００天線仲有超過一成嘅潛在升幅，依家可以

買少少博佢繼續上，但相信喺１７﹒２銀會有阻力，收市跌穿１３﹒５銀就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

