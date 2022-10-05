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即市新聞

05/10/2022 09:00

《傳聞共賞》美加碼管制阻中企獲芯片技術；嗶哩嗶哩活躍用戶續增

《傳聞共賞》　　美傳本周加碼出口管制，阻中企獲芯片技術
　　　　　　　　嗶哩嗶哩活躍用戶續增；全球超大型油輪交付減少
　　　　　　　　資金流出歐洲銀行股；玉米價升不利豬養殖業
　　
《昔日傳聞》　　騰訊調整策略，尋求併購海外遊戲商
　　　　　　　　內地電商消費持續增長；內銀股息差收窄壓力增
　　　　　　　　水泥價格低位反彈；資金押注中國消費恢復
　　　　　　　　本地地產股毛利收窄；新能源車市場競爭加劇
　　　　　　　　內地資產管理收費下調壓力增；人幣反彈吸引外資加倉Ａ股
　　　　　　　　阿里股東軟銀願景基金啟動裁員，裁員人數預計超過３０％
　　　　　　　　期指大戶醞釀夾淡倉；互聯互通優化有利港交所（００３８８）
　　　　　　　　黃金成避風港有利金ＥＴＦ；資金繼續押注油股
　　　　　　　　旅遊消費意欲升利啤酒銷量；山東墨龍鑄鍛件產品需求增
　　　　　　　　科網股有粉飾窗櫥活動；協鑫科技加大夥粒硅產能
　　　　　　　　長飛光纖布局新業務；內地航空業景氣逐步回暖
　　　　　　　　大戶做空匯控；全球衰退陰霾拖累紫金（０２８９９）
　　　　　　　　中國家電出口放慢；分布式光伏行業景氣向好
　　　　　　　　基金愛股紛失寵；內地加快鋰資源項目開發
　　　　　　　　霸菱亞洲擬合併卓佳瑞致達，估值或超６２０億元
　　　　　　　　基金加注防守性股份；匯控（００００５）成期指造淡工具
　　　　　　　　內地消費恢復利李寧（０２３３１）；金山軟件多款遊戲待批
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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