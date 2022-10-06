《傳聞共賞》基金趁低吸納中資股；國際煤價高企煤股現水平值博

《傳聞共賞》 期指淡友未投降；基金趁低吸納中資股

國際煤價高企煤股現水平值博；內地ＩＰＯ續領先全球



《昔日傳聞》 美傳本周加碼出口管制，阻中企獲芯片技術

嗶哩嗶哩活躍用戶續增；全球超大型油輪交付減少

資金流出歐洲銀行股；玉米價升不利豬養殖業

騰訊調整策略，尋求併購海外遊戲商

內地電商消費持續增長；內銀股息差收窄壓力增

水泥價格低位反彈；資金押注中國消費恢復

本地地產股毛利收窄；新能源車市場競爭加劇

內地資產管理收費下調壓力增；人幣反彈吸引外資加倉Ａ股

阿里股東軟銀願景基金啟動裁員，裁員人數預計超過３０％

期指大戶醞釀夾淡倉；互聯互通優化有利港交所（００３８８）

黃金成避風港有利金ＥＴＦ；資金繼續押注油股

旅遊消費意欲升利啤酒銷量；山東墨龍鑄鍛件產品需求增

科網股有粉飾窗櫥活動；協鑫科技加大夥粒硅產能

長飛光纖布局新業務；內地航空業景氣逐步回暖

大戶做空匯控；全球衰退陰霾拖累紫金（０２８９９）

中國家電出口放慢；分布式光伏行業景氣向好

基金愛股紛失寵；內地加快鋰資源項目開發



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

