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即市新聞

06/10/2022 11:59

《魚缸博客》ＬＥＴ（１３８３）似有莊家收貨，唔通就快爆邊？

　　《魚缸博客》因為風頭過大，洗米華最後都係被阿爺睇中，目前仍然審理當中，當中控涉嫌
創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共２８９項罪名，令政府少收８２﹒６億元博彩稅
，不過呢啲都係門面說話，博客都係聽路邊社消息，阿爺想煮死佢最大原因係背後幫緊某啲官搬
錢去外國，而呢個都係習主席嚴打主題！強調，係路邊社消息！
　　雖然案件唔太明朗，但公司太陽城（０１３８３）係蘑菇的，公司其實營運方面係幾好，只
係呢幾年疫情先令股價下挫，不過如果炒開細價股，都知道呢隻嘢係幾咁波動，係而家萬八點悶
市時候，如果炒下呢隻嘢都係一個唔錯選擇。
　　純睇圖表，呢隻股係７月時候有過小小波幅，唔排除係有莊開始收貨密謀爆邊，博客成日話
，唔理大股定細股，總之賺到錢就係好股，七月炒高到大概０﹒２８元左右就可以回落，其實目
前股價都算係歷史低位附近，買定一萬幾千放係個倉到當買六合彩其實都唔錯。
　　提醒返，買細價股風險好高，記得用閒錢玩先好，同埋小注玩下，目前０﹒１４入小小，可
能有機會突破到０﹒３甚至０﹒５都唔出奇，不過記得有賺就好走，同呢類股千萬不要講感情，
情願走左再係低位翻兜好過啦！
　　
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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