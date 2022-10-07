《魚缸博客》新車發布無驚喜，理想股價未到地？

《魚缸博客》市場呢排對新能源車股非常無信心，造車新勢力「蔚小理」更加瘋狂畀人沽售

。理想（０２０１５）發布完新車無耐，股價ｋｅｅｐ住跌，今朝更加一度急挫超過１７％。

理想早前喺新車發布會公布，推出６座中大型ＳＵＶ理想Ｌ８同５座中大型ＳＵＶ理想Ｌ７

，而理想Ｌ９於９月已經交付超過１萬架，大致符合市場預期。與此同時，理想公布９月合共交

付新車１﹒１５萬架，按年增長６２﹒５％；其中，理想Ｌ９在第一個完整月份交付１﹒０１萬

架，表現未至於衰到貼地。

不過，芯片供應短缺、鋰價持續上升等問題，相信係新能源車股近排跌得甘嘅原因，呢兩個

問題未見有緩和跡象。另一點要留意，美國最新規定車企生產嘅所有零件都需要係「美國製造」

，先可以拎到電動車補貼，身為內地車企嘅理想亦受到一定程度嘅打擊。總之，內地汽車業依家

面對嘅困境幾多，短期實在好難翻身。

理想股價今日裂口低開，９月尾嘅支持位８８銀水平都失守埋，９日ＲＳＩ跌到２６，技術

上表現好唔理想。理想依家個勢頹到咁，股價唔排除再跌多一陣，可能到３月１５日上市低位

６７﹒３銀先見底，未有貨嘅朋友不妨忍多陣先入貨喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

