《魚缸博客》美團傳嚟香港搞外賣，今日市場唔太ｂｕｙ？

《魚缸博客》美團（０３６９０）諗住嚟香港搞外賣？有外電引述消息指，美團研究緊拓展

香港同國際市場。消息指，美團首先係進軍香港外賣市場，但計劃「仍然喺初步階段，最終可能

有變」。

據報，今年由快手（０１０２４）請番嚟嘅仇廣宇，會負責美團嘅國際擴張。報道指，聘請

仇廣宇嗰陣，外界猜測美團有向國際市場擴張嘅抱負，而內地市場增長放緩，加上監管壓力，令

內地市場擴張空間有限。美團暫時未回應消息。

近期唔少內地科網企業有意加快拓展海外市場，騰訊（００７００）已經入股日本同波蘭嘅

遊戲公司；電商平台拼多多亦喺美國開展業務，推出跨境電商平台等。

講就話要開拓業務，但美團外賣係主打業務之一，市場佔有率都幾高下。就算呢單消息係堅

料，美團能唔能夠喺香港外賣市場上賺到錢兼有增長呢？同埋，依家市場咁睇重公司嘅盈利能力

，美團嘅新興業務仲蝕緊錢，未來要諗多啲偈仔，點樣將新興業務扭虧為盈喇。

美團股價由今年一月開始橫行緊，仲係無乜力上。今朝曾經急挫超過７％，睇嚟市場都唔太

受嚟香港搞外賣嘅傳聞。始終魚缸頹勢未止，科技股好難有作為，買美團都係短線炒波幅為主，

估計股價會繼續區間上落。收市跌穿１５９銀就減一減倉，並且喺１５２銀溝貨，目標睇１８０

銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

