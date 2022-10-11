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即市新聞

11/10/2022 11:16

《魚缸博客》官媒再撐「動態清零」，內需股跌勢未停？

　　《魚缸博客》距離二十大唔夠一星期，內地疫情ｋｅｅｐ住反彈，全國上日（１０日）新增
本土確診同無症狀感染合計２０８９宗，比前一日（９日）升近８％，係８月２０日以嚟嘅新高

　　唔知係咪確診數字升咗，官媒又開始出聲力撐「動態清零」。官媒《人民日報》連續兩日發
表關於疫情防控嘅評論文章，其中一篇文章提到，依家全國疫情仍然呈現出「點多、面廣」嘅特
點，「愈是這樣的時候，愈要深刻認識到『動態清零』可持續而且必須堅持，繼續科學精準抓好
疫情防控工作」。官媒又講「動態清零」幾咁好，唔通未必好似市場預期咁，喺二十大後放寬防
控政策？
　　疫情反彈引起市場憂慮，好多內需股呢幾日跌得唔少。其中一隻啤酒股潤啤（００２９１）
自９月７日開始展開升勢，由當日低位５０﹒４銀升到１０月７日高位５９﹒３銀，累計升咗超
過１７％。本來個勢都ｏｋ嘅，但自從內地疫情反彈嘅消息公布之後，潤啤噚日大跌７﹒５８％
，今朝仲跌緊。
　　文進覺得潤啤１００天線係下一個比較重要嘅防守位置，如果收市跌穿１００天線應該離場
，等股價落番５０銀附近再部署過。想買潤啤嘅朋友，亦要睇實內地疫情數字嘅變化，因為疫情
變幻莫測，防控政策同樣可以變得好快。一旦收緊防控政策，各位要謹記盡快止蝕呀！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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