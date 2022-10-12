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即市新聞

12/10/2022 12:03

《魚缸博客》博二十大後放寬防疫，現價小注入中免！

　　《魚缸博客》官媒連續第三日出文撐動態清零，話當前全球疫情仍喺高位流行，病毒仍然不
斷變異，堅持動態清零先可以最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。接連高調撐清零，令到魚
缸各個板塊喺二十大前都不斷捱沽，連跌幾日。
　　雖然連續三日都大力宣揚動態清零，不過市場一路都憧憬緊二十大之後會放寬，而正係充滿
期待之際，官媒撐清零三連發好有可能都係一種期望管理，正如美國加息前都會先預告最差情況
，令市場先行做好準備，結果通常都會勝過預期。所以官媒三連炮，都有可能只係要平衡返，要
市場唔好份期待。
　　中免（０１８８０）旗下ｃｄｆ海口國際免稅城預計會今個月２８號開業，位於地塊五嘅
ｃｄｆ海口國際免稅城建築面積２８萬平方米，建成後將會成為世界最大嘅單體免稅店，目前已
有超過８００個國際國內知名品牌確認入駐。
　　雖然海口啱啱因為一宗確診病例，隨即實施封控，不過假如有得放寬，海口呢類高防城市將
會最受惠。目前中免股價回落幾日，建議現價１８０銀附近可以小注一博，短線望２００銀，跌
穿１６３銀止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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