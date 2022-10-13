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即市新聞

13/10/2022 09:00

《傳聞共賞》北水低吸港交所（００３８８）；長線資金增持Ａ股

《傳聞共賞》　　北水低吸港交所（００３８８）；環球銀行股沽壓難消
　　　　　　　　長線資金增持Ａ股；衰退陰霾不利油股
　
《昔日傳聞》　　基金續押注中國中免（０１８８０）；中資科網股沽空盤猛烈
　　　　　　　　大唐發電（００９９１）向低碳能源轉型；比亞迪海外銷售增長
　　　　　　　　英退休基金續減倉匯控受壓；內地疫情反覆影響消費恢復
　　　　　　　　基金大戶減持招商銀行（０３９６８）；中資電信股成避風港
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）力拓歐洲市場；資金回流阿里巴巴
　　　　　　　　基金減持金蝶國際（００２６８）；內地加力扶持半導體產業
　　　　　　　　高盛裁員涉港員工，大中華逾１５人已離職
　　　　　　　　南航（０１０５５）國內外航班增；小米積極布局電動車
　　　　　　　　本地零售好轉利好九龍倉置業；上海復旦微電新產品將量產
　　　　　　　　期指淡友未投降；基金趁低吸納中資股
　　　　　　　　國際煤價高企煤股現水平值博；內地ＩＰＯ續領先全球
　　　　　　　　美傳本周加碼出口管制，阻中企獲芯片技術
　　　　　　　　嗶哩嗶哩活躍用戶續增；全球超大型油輪交付減少
　　　　　　　　資金流出歐洲銀行股；玉米價升不利豬養殖業
　　　　　　　　騰訊調整策略，尋求併購海外遊戲商
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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