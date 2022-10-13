《傳聞共賞》北水低吸港交所（００３８８）；長線資金增持Ａ股

《傳聞共賞》 北水低吸港交所（００３８８）；環球銀行股沽壓難消

長線資金增持Ａ股；衰退陰霾不利油股



《昔日傳聞》 基金續押注中國中免（０１８８０）；中資科網股沽空盤猛烈

大唐發電（００９９１）向低碳能源轉型；比亞迪海外銷售增長

英退休基金續減倉匯控受壓；內地疫情反覆影響消費恢復

基金大戶減持招商銀行（０３９６８）；中資電信股成避風港

比亞迪（０１２１１）力拓歐洲市場；資金回流阿里巴巴

基金減持金蝶國際（００２６８）；內地加力扶持半導體產業

高盛裁員涉港員工，大中華逾１５人已離職

南航（０１０５５）國內外航班增；小米積極布局電動車

本地零售好轉利好九龍倉置業；上海復旦微電新產品將量產

期指淡友未投降；基金趁低吸納中資股

國際煤價高企煤股現水平值博；內地ＩＰＯ續領先全球

美傳本周加碼出口管制，阻中企獲芯片技術

嗶哩嗶哩活躍用戶續增；全球超大型油輪交付減少

資金流出歐洲銀行股；玉米價升不利豬養殖業

騰訊調整策略，尋求併購海外遊戲商



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

