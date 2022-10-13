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即市新聞

13/10/2022 11:53

《魚缸博客》拜登擬禁俄鋁材業，中鋁候低小注！

　　《魚缸博客》據悉拜登政府考慮對俄羅斯鋁材行業實施全面禁令，隔晚金屬生產商股價飆升
，美國鋁業（ＡＡ）盤中一度飆升近９％，收市仍升５﹒３％。
　　鋁業股今早跟漲。中國鋁業（０２６００）曾升逾６％；中鋁國際（０２０６８）曾升逾
５％。
　　雖然橡樹資本於上周曾減持中國鋁業３５０萬股或０﹒１％，每股平均價２﹒５７１２元，
持股量由５﹒０９％降至４﹒９９％。而摩根大通亦於上月３０日按每股２﹒５７３３元，減持
中國鋁業８８６萬股，持股量降至４﹒９４％。
　　中國鋁業走勢似乎已短期見底，１０天線（２﹒６２元）水平不妨小注，接近１００天線
（２﹒９８元）先食胡，跌穿近日低位２﹒４８元止蝕。
　　外電引述消息人士稱，美國政府考慮完全禁止俄羅斯鋁材產品，以回應俄軍在烏克蘭採取進
一步入侵行動。華府考慮的制裁選項包括徹底禁制俄羅斯生產的鋁材產品、提高產品入口關稅，
以及把俄鋁（００４８６）納入禁制名單等。
　　受消息所累，俄鋁曾插逾８％，俄鋁宜暫時避一避。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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