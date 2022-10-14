《魚缸博客》擬放寬非居民購房印花稅，本地地產股能否買入？

《魚缸博客》雖然有消息指，港府正考慮放寬非居民購房者需要支付的１５％印花稅規定，

消息一出，本地地產股周四率先反彈，今日亦隨大市上揚，但升幅相對較細。

新地（０００１６）曾升近４％，恒地（０００１２）曾升逾３％，新世界（０００１７）

、信置（０００８３）及長實（０１１１３）等均錄得逾１％升幅。

巧合地，瑞銀（ＵＢＳ）公布２０２２年度《全球房地產泡沫指數》報告，香港樓市「泡沫

」程度續被列為亞洲第一位，但世界排名由第三降至第五位。

該報告是否顯示香港樓價仍有下調空間？

上述地產股中，會首選新地，次選恒地，由於相信美國會持續加息，新世界及信置暫時抱觀

望心態。

若果新地上越２５０天線（約９４﹒０２元）不妨追入，首站８月初高位８７﹒９５元，升

越此關則有望挑戰１００元，若今年內本港與內地成功通關，則新地有望見１１０元，跌穿１０

天線（約８９﹒７３元）則止蝕離場。

恒地現水平則小注，首站２３元，次關２５元，升越此關以１００天線（約２７元）為目標

，跌穿１０天線（約２２﹒０９元）則止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

