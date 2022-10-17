《魚缸博客》微創醫療有消息，縣級醫院有水炒起市場？

《魚缸博客》話說市場悶悶地，炒大股就應該無咩運行，一係就向下炒市，一係就炒細價股

，剛好今日有隻微創醫療（００８５３）就較為搶眼，市場好似炒緊醫療市場放水呢個重點。

講緊國家衞健委公布「貼息貸款政策」，重點係省市縣級醫院指導了２０００萬到１億元的

貸款規模，浙江、江蘇、安徽、福建四省上報貼息貸款超３００億，北京市約１２４億，湖北約

７２億，重慶約６１億，四川、遼寧、貴州等地均超５０億，市場預計將有２０００億元以上的

貼息貸款額度被用於醫療衞生領域。

另外，中信證券又話，受集採預期利好政策集中釋放，貼息貸款以及醫藥板塊低配等因素影

響，醫療器械和科研裝備估值逐步迎來重估，預計貼息貸款政策將在２２Ｑ４主要體現在醫療設

備公司的現金流改善，２３Ｑ１將看到增量訂單貢獻。未來半年，醫療設備板塊預計將持續受益

於該政策。

睇返公司股價，係２０２１年４月炒高過７２蚊，不過個市係咁跌佢又係咁跌，呢次市場炒

消息，同時又有水入場，睇埋呢兩日仲有大成交，所以似炒返上去，短線第一個阻力位可能係

２４蚊咁上下，現價追仲有水位，小注入場玩兩轉幾唔錯！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

