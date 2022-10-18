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即市新聞

18/10/2022 11:59

《魚缸博客》醫藥股有鑊氣，今日關注科濟藥業（２１７１）

　　《魚缸博客》市場呢期興炒醫藥股，除左因為國策有國家放水，市場預計２０２３至
２０２４年期間，醫療公司現金流會有改善，今日市場關注就落係隻科濟藥業（０２１７１）身
上。
　　今日炒起消息，就係中國國家藥品監督管理局（ＮＭＰＡ）已受理公司旗下一隻「澤沃基奧
侖賽注射液」（ｚｅｖｏｒｃａｂｔａｇｅｎｅ　　ａｕｔｏｌｅｕｃｅｌ，研發代號
：ＣＴ０５３）新藥上市申請（ＮＤＡ），該藥品係一種用於治療復發╱難治多發性骨髓瘤的全
人抗自體ＢＣＭＡ　ＣＡＲ－Ｔ細胞候選產品。
　　見到「ＣＡＲ－Ｔ」就知道好嘢，博客之前都同大家介紹過，目前治療癌症方面，「ＣＡＲ
－Ｔ」技術算係一個新型治療技術，簡單來說，是醫生先從患者的血液中提取出Ｔ－細胞樣本，
隨後對這些Ｔ－細胞進行再造，合成變成「嵌合抗原受體」（ＣＡＲｓ）的特殊結構，之後再將
ＣＡＲ　Ｔ－細胞注射入患者體內時，這些受體或許能幫助Ｔ－細胞識別、攻擊人體內的癌細胞

　　其實港股醫療系股份都被嚴重低估，皆因大市跌，佢地跌得更犀利。不過，呢類公司只要實
現到盈利，就自然有佢價值，博客覺得科濟藥業股價比起歷史高位跌左差唔多八成，應該都低無
可低，而公司又有實業支撐，股價反彈指日可待，現價買入都仍有水位，目前明顯阻力係２０蚊
左右，短炒長線都可以一戰！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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