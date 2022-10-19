《魚缸博客》油股點炒都唔過時，中遠海能受惠

《魚缸博客》近呢幾年國際關係真係「七國咁亂」，先有ＯＰＥＣ維持低產量推高油價，間

接推高美國通脹；後有美國抵制俄油，早前美國財政部長耶倫表示，今提出了限制俄油價格以減

少俄羅斯石油收入的想法，全世界真係無油用。

人類積極發展新能源，又電動車又太陽能咁，但似乎未能脫離石油價格嘅擺布，皆因個世界

仲有好多需要石油輔助生產，好似化妝品、清潔用品、化學纖維、合成橡膠、食品相關等，所以

用油多過食飯。不過，市場預計第四季情況可能改善，中東煉廠可能係第四季度釋放更多產能，

預計有更多的成品油將從中東銷往歐洲，從而提供運輸需求增量。

今日隻中遠海能（０１１３８）一支大陽抽上，升近一成二，應該係市場聞到「石油味」，

預計未來市場係海上運油需求加大，連Ａ股都升停埋板，真係一陣歡呼聲係市場好耐都未聽講過

。

財信證券發布研究報告稱，受俄油禁運影響，未來油運板塊的供需缺口或將達到歷史極值，

未來油運價格有望迎來景氣大周期。該行認為俄油禁運後油運板塊的景氣周期與２０２１－

２０２２年集運板塊的景氣周期具備可比性，因此參考集運板塊的估值水平，給予國內龍頭油運

企業３－４倍的ＰＥ估值。

今日中遠海能都升到夠皮，預計阻力位都係７﹒５咁上下，如果呢兩日都企穩就可以考慮吸

貨，如果回落可以考慮落到６蚊再買都得。油價近期咁強勢，油股長炒長有！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

