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即市新聞

20/10/2022 09:00

《傳聞共賞》北水續抄底國企股；內地家電銷售減速

《傳聞共賞》　　北水續抄底國企股；油輪運費高企持續至明年
　　　　　　　　內地家電銷售減速；中國重卡銷情反彈
　
《昔日傳聞》　　中資股空倉回補；東方電氣氫能產業空間擴大
　　　　　　　　內險股反彈力弱有因；基金增持內地電力股
　　　　　　　　長城汽車海外銷售增；期指淡友逐步平淡倉
　　　　　　　　Ａ股ＩＰＯ持續活躍；上海石化碳纖維投產
　　　　　　　　新資金分段入市撈底；京東方精電力拓智能座艙
　　　　　　　　匯控淡友空倉回補；石油煉化毛利料改善
　　　　　　　　多晶硅價格漲勢放緩；內地基建投資續發力
　　　　　　　　５Ｇ參透率持續上升；歐美航線運費續下跌
　　　　　　　　北水低吸港交所（００３８８）；環球銀行股沽壓難消
　　　　　　　　長線資金增持Ａ股；衰退陰霾不利油股
　　　　　　　　基金續押注中國中免（０１８８０）；中資科網股沽空盤猛烈
　　　　　　　　大唐發電（００９９１）向低碳能源轉型；比亞迪海外銷售增長
　　　　　　　　英退休基金續減倉匯控受壓；內地疫情反覆影響消費恢復
　　　　　　　　基金大戶減持招商銀行（０３９６８）；中資電信股成避風港
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）力拓歐洲市場；資金回流阿里巴巴
　　　　　　　　基金減持金蝶國際（００２６８）；內地加力扶持半導體產業
　　　　　　　　高盛裁員涉港員工，大中華逾１５人已離職
　　　　　　　　南航（０１０５５）國內外航班增；小米積極布局電動車
　　　　　　　　本地零售好轉利好九龍倉置業；上海復旦微電新產品將量產
　　　　　　　　期指淡友未投降；基金趁低吸納中資股
　　　　　　　　國際煤價高企煤股現水平值博；內地ＩＰＯ續領先全球
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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