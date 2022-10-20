《魚缸博客》兗礦即使發盈喜，股價弱勢未到地？

《魚缸博客》今日魚缸繼續跌。二十大之後無乜特別好嘅消息出嚟，市場又開始睇番美國加

息問題，加上隔晚中概股喺美國嗰邊跌得多，魚缸跌到萬六關邊緣，睇個勢都幾難守得住。

唔止中概股，好多板塊都跌得幾多。當中，發盈喜嘅兗礦（０１１７１）早段曾經跌超過

３％。公司預計今年前三季錄得純利約２７１億人民幣，同上年同期相比增加約１３５％。公司

解釋，前三季業績表現大幅提升，主要因為境內外能源價格上升，而主要產品價格亦維持高位。

仲有，公司指「持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響」，令業績大幅提升。公司都公布

２０２２年頭三季商品煤銷量７８７２萬噸，按年升１﹒９８％。

不過，呢啲利好消息都幫唔到兗礦嘅股價。睇番兗礦嘅日線圖，自從９月６日升到３６﹒５

銀嘅歷史新高之後，股價ｋｅｅｐ住向下走，９月尾開始仲畀條廿天線壓住，走勢逐步轉弱。當

然，嚟緊踏入冬天，天氣因素或者幫到兗礦股價，但短線嚟講，相信會跟住魚缸繼續回。文進覺

得兗礦收市失守２５銀嘅話要走人，並且等股價回到２２﹒７銀先再諗吸唔吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

