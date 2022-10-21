《傳聞共賞》長城汽車加力拓海外市場；全球造船業訂單增加

《傳聞共賞》 抄底資金持續入市；長城汽車加力拓海外市場

全球造船業訂單增加；中信證券投行業務突出



《昔日傳聞》 北水續抄底國企股；油輪運費高企持續至明年

內地家電銷售減速；中國重卡銷情反彈

中資股空倉回補；東方電氣氫能產業空間擴大

內險股反彈力弱有因；基金增持內地電力股

長城汽車海外銷售增；期指淡友逐步平淡倉

Ａ股ＩＰＯ持續活躍；上海石化碳纖維投產

新資金分段入市撈底；京東方精電力拓智能座艙

匯控淡友空倉回補；石油煉化毛利料改善

多晶硅價格漲勢放緩；內地基建投資續發力

５Ｇ參透率持續上升；歐美航線運費續下跌

北水低吸港交所（００３８８）；環球銀行股沽壓難消

長線資金增持Ａ股；衰退陰霾不利油股

基金續押注中國中免（０１８８０）；中資科網股沽空盤猛烈

大唐發電（００９９１）向低碳能源轉型；比亞迪海外銷售增長

英退休基金續減倉匯控受壓；內地疫情反覆影響消費恢復

基金大戶減持招商銀行（０３９６８）；中資電信股成避風港

比亞迪（０１２１１）力拓歐洲市場；資金回流阿里巴巴

基金減持金蝶國際（００２６８）；內地加力扶持半導體產業

高盛裁員涉港員工，大中華逾１５人已離職

南航（０１０５５）國內外航班增；小米積極布局電動車

本地零售好轉利好九龍倉置業；上海復旦微電新產品將量產

期指淡友未投降；基金趁低吸納中資股

國際煤價高企煤股現水平值博；內地ＩＰＯ續領先全球



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

