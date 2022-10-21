《魚缸博客》兗澳頭三季煤價增幅勁，呢個價位阻力都勁！

《魚缸博客》噚日文進講過兗礦（０１１７１），今日就講同系嘅兗澳（０３６６８）。公

司最近公布，今年第三季平均實際煤炭價格係每噸４８１澳元，比今年第二季升咗３１％，按年

更加增加２﹒１倍！今年頭九個月平均實際價格係每噸３６４澳元，比去年同期同樣高出超過２

倍。

另外，兗澳提到派咗中期息６﹒９６億澳元，同埋償還債務１２億澳元後，現金持有量季度

創紀錄，增加１９億澳元，９月３０日現金餘額３４億澳元。仲有，公司話喺１０月４日進一步

償還１０億美元債務，集團債務降到低過８億美元。

兗澳首席執行官話，公司已經扭轉財務狀況，有能力進行新嘗試，而供給側壓力持續，連同

全球能源嘅不確定因素，令國際動力煤價格持續走高，預計直至２０２３年價格有好嘅支持。

部署嚟講，文進覺得依家買入兗澳仲有些少值博率。睇番公司嘅日線圖，股價上日曾經跌到

２６銀，跌穿９月２６日低位２６﹒２銀，但今日隨即反彈，早段更一度升超過１０％，相信

２６銀係兗澳短期較強嘅支持位。咁反彈空間仲有幾多呢？文進覺得股價喺３２銀有幾強阻力，

事關股價曾經喺１０月６日同７日升到３２銀樓上，之後唔可以再向上升，並且未完全收復９月

２６日嘅下跌裂口，短線要突破３２銀水平，似乎唔容易。想買入嘅朋友，可以將３２銀視為短

炒目標位，距離現價都有約一成潛在升幅，值博率都ｏｋ，收市跌穿２６銀就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

