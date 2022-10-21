《魚缸博客》兗澳頭三季煤價增幅勁，呢個價位阻力都勁！

《魚缸博客》噚日文進講過兗礦（０１１７１），今日就講同系嘅兗澳（０３６６８）。公
司最近公布，今年第三季平均實際煤炭價格係每噸４８１澳元，比今年第二季升咗３１％，按年
更加增加２﹒１倍！今年頭九個月平均實際價格係每噸３６４澳元，比去年同期同樣高出超過２
倍。
另外，兗澳提到派咗中期息６﹒９６億澳元，同埋償還債務１２億澳元後，現金持有量季度
創紀錄，增加１９億澳元，９月３０日現金餘額３４億澳元。仲有，公司話喺１０月４日進一步
償還１０億美元債務，集團債務降到低過８億美元。
兗澳首席執行官話，公司已經扭轉財務狀況，有能力進行新嘗試，而供給側壓力持續，連同
全球能源嘅不確定因素，令國際動力煤價格持續走高，預計直至２０２３年價格有好嘅支持。
部署嚟講，文進覺得依家買入兗澳仲有些少值博率。睇番公司嘅日線圖，股價上日曾經跌到
２６銀，跌穿９月２６日低位２６﹒２銀，但今日隨即反彈，早段更一度升超過１０％，相信
２６銀係兗澳短期較強嘅支持位。咁反彈空間仲有幾多呢？文進覺得股價喺３２銀有幾強阻力，
事關股價曾經喺１０月６日同７日升到３２銀樓上，之後唔可以再向上升，並且未完全收復９月
２６日嘅下跌裂口，短線要突破３２銀水平，似乎唔容易。想買入嘅朋友，可以將３２銀視為短
炒目標位，距離現價都有約一成潛在升幅，值博率都ｏｋ，收市跌穿２６銀就止蝕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看