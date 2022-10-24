《魚缸博客》中能建設擬非公開發Ａ股集資，Ｈ股未止跌？

《魚缸博客》中國能源建設（０３９９６）公布，正在籌劃非公開發行Ａ股，募集資金總額

在１５０億人民幣內。

集團指，公開發行股票數量擬按募集資金總額除以發行價格確定，且不超過總股本２０％。

根據測算，發行預計不會導致控制權發生變化。

擬將募集資金用於以新能源為主的新型綜合能源項目，包括光伏、風電、氫能、儲能等新能

源一體化、專業化項目，新能源工程施工項目、新能源重大裝備採購，以及生態環境治理、新型

基礎設施等項目。

集團指，集資以助力「３０．６０」戰略目標落地，構築新能源、新基建和新產業「三新」

發展平台，而非公開發行股票方案最終以經董事會、股東大會批准及國務院國資委批覆等為準。

睇返中能建設日線圖，自１０月初低見０﹒７７元後，走勢一度反彈，並重上１０天線及

２０天線水平，兩線幾近重疊，執筆時已在上述兩線之下徘徊。周線圖顯示，現價更是在１０、

２０、５０、１００及２５０周線之下，相信未止跌，起碼要見０﹒６元水平才有較強支持，到

價可以一博。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

