《魚缸博客》朱太私有化真係超抵，炒波幅容易玩？

《魚缸博客》今日市場有單新聞幾有趣，就係朱太（朱李月華）宣布私有化金利豐

（０１０３１），私有化作價每股三豪子，比起停牌前有四成七溢價，睇返每股私有化作價比３

月底每股資產淨值約１﹒５１６６元折讓約８０﹒２２％，真係抵到爛，平到笑，而金利豐持股

最大都係朱太，達７４﹒６１％，所以私有化都無咩懸念。

炒開股都無咩邊個未聽過朱太大名，都係「融資大亨」，「殼後」、「賭廳公主」呢堆朵，

係２０１７年朱太曾經都做過女富豪榜首位，身家達４８億美元，當年連何超瓊同「四太」梁安

琪都係排第二同第三，真係「捨我其誰」。

不過大家印象最深刻，應該就係朱太同其他買家一齊同誠哥買入中環中心，總代價達４０２

億元，但之後大廈呎價回落達三成，租值面對下調壓力，朱太都闊佬懶理，反正吞唔落都要吞埋

佢。

不過點都好啦，朱太為財經界帶來好多茶餘飯後話題，金利豐都成為一個「耳熟能詳」嘅品

牌，無左佢財經界真係少好多歡樂。預計金利豐短時間內都會出現好大波幅，低過３毫子都可以

考慮入小小玩下，反正都係ＥＡＳＹ ＭＯＮＥＹ，等私有化都好啊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

