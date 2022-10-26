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即市新聞

26/10/2022 12:02

《魚缸博客》二十大後疫苗股熱炒，康希諾走勢改善宜小注追！

　　《魚缸博客》魚缸今個星期都過得唔容易，二十大一完，外資就趁勢猛沽，恒指萬五點話穿
就穿，好在阿爺開聲撐市，呢兩日都靠穩返啲，萬五支持位仲算守得住。
　　二十大閉幕，撐經濟消息無預期咁多咁正面，無非都係繼續堅持動態清零。不過清零咁耐，
都唔可以再單靠強勁封控嚟達成。孖屐就為清零搵到其中一個方法，就係加強谷針。大摩中國首
席經濟學家邢自強就話，未來３至５個月可以留意３樣嘢，就可以推測動態清零政策會唔會轉風
向。
　　第一係老人家疫苗接種率，如果最脆弱群體嘅疫苗接種率仍然比較低，上面未必咁易肯放寬
。第二係疫苗審批，即使好多間疫苗企業都爭住研發新冠疫苗，印尼都已經批准咗第一個中國
ｍＲＮＡ疫苗緊急使用許可，但係中國都未批任何ｍＲＮＡ疫苗。第三就係官媒嘅反應，如果官
媒開始淡化疫情嘅危險性，都可能係轉風向嘅跡象。
　　今日疫苗股都落鑊熱炒，其中康希諾（０６１８５）最多勁升逾兩成！走勢嚟睇今個月落過
４０銀之後都一路回升，目前正係１００天線附近爭持。如果今日企得穩６２銀，之後走勢都利
好少少，６２銀阻力位變支持位後，變相喺呢個水平都可以收集返少少，短期目標試咗７０銀先

　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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