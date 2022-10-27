《傳聞共賞》內地大批基建上馬帶動水泥需求；美元回落利好金礦股

《傳聞共賞》 期指好淡友對撼；美元回落利好金礦股

內地大批基建將上馬帶動水泥需求；風電發電量持續增加



《昔日傳聞》 中資科網股空倉大增；內地加大谷消費兼世盃將至利啤酒股

資金押注內地航空股；內地加力金融支持經濟

止蝕斬倉盤湧現科網股成拋售目標；空倉回補推高匯控

雙１１電商競爭加劇；國際貿易增速減美歐線運費持續受壓

瑞信周四公布重組，合規總監將離任

中國加大電力能源投資；地產商計劃增北都項目發展密度

內地電力股吸引基金；復旦微電受惠智能電表業務

抄底資金持續入市；長城汽車加力拓海外市場

全球造船業訂單增加；中信證券投行業務突出

北水續抄底國企股；油輪運費高企持續至明年

內地家電銷售減速；中國重卡銷情反彈

中資股空倉回補；東方電氣氫能產業空間擴大

內險股反彈力弱有因；基金增持內地電力股

長城汽車海外銷售增；期指淡友逐步平淡倉

Ａ股ＩＰＯ持續活躍；上海石化碳纖維投產

新資金分段入市撈底；京東方精電力拓智能座艙

匯控淡友空倉回補；石油煉化毛利料改善



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

