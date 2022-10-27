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即市新聞

27/10/2022 11:56

《魚缸博客》前三季網絡藥品銷售額大增，阿里健康發盈喜可部署！

　　《魚缸博客》噚晚人仔大反彈，帶動中概股勁升，今朝魚缸呢邊嘅巴巴（０９９８８）同京
東（０９６１８）都高開８％，恒指都出現難得嘅高開４００點。
　　講起呢兩隻電商股，而家已經１０月尾，「雙１１」都開咗檔一排，正係賣得如火如荼。巴
巴２４號晚８點開啟「２０２２天貓雙１１全球狂歡季」預售，１０月３１日第一波開賣，１１
月１０日第二波開賣。今年雙１１兩次開賣時間都提前至晚８點開始，而今年跨店購物優惠為滿
３００元人民幣減５０元，係近年來折扣最高。
　　另外，商務部電子商務司公布數據，前三季中國網絡零售市場總體呈現增長態勢，１８類商
品中有７類商品銷售額嘅增速都超過兩位數。其中，中西藥品按年大增３１﹒３％。
　　啱啱噚日巴巴嘅「仔仔」阿里健康（００２４１）就出咗盈喜，預期截至９月３０號中期純
利唔少於８０００萬人仔，而舊年同期就蝕約２﹒３億元人仔，成功扭虧為盈令噚日炒起８％係
全日最好表現藍籌。目前仔仔重上２０天線，不過今日半日暫時都係陰燭，始終跌咗咁耐都有一
堆蟹要出籠。而家睇住條２０天線先，呢一兩日都企得穩都可以部署吓，短期目標睇住４銀先。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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