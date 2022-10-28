《魚缸博客》廣汽第三季純利按年升１﹒４倍，市場反而唔太受？

《魚缸博客》廣汽（０２２３８）噚日公布第三季業績，純利２３﹒１２億人民幣，按年增

長１﹒４４倍；營業收入３１５億人民幣，升５１﹒５８％。今年頭三季集團純利升

５２﹒５９％，到８０﹒６２億人民幣；營業收入升４５％，至７９９億人民幣。

廣汽解釋，自主品牌汽車銷量比舊年同期大幅度增長，令到收入增加，特別係「埃安」新能

源車今年累計銷量突破１８萬架，比舊年同期增長１﹒３倍。

不過，市場似乎唔太ｌｉｋｅ呢份成績表啵。其中，瑞信指第三季業績略低於預測，即使銷

量按季增加２５％，純利仍然按季跌１６％到２３億人民幣，投資收入亦按季跌１２％到３８億

人民幣，意味豐田同本田合資企業喺第三季面臨利潤率下降嘅問題。該行將廣汽目標價由

１０﹒２銀下調到７銀，評級就維持「跑贏大市」。

文進覺得汽車股嘅需求仍然疲弱，對廣汽嘅收入仲有影響，成個板塊死氣沉沉，短線都係唔

好急於撈底。廣汽今日低開３﹒２６％，跌幅曾經擴大到超過５％，股價依然ｋｅｅｐ住

ｄｏｗｎ ｔｒｅｎｄ，短期仲有回調空間，可能去到４﹒５銀先有支持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

