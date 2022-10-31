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即市新聞

31/10/2022 09:00

《傳聞共賞》軟件國產化提速；中國５Ｇ基站數目快速增長利中興

《傳聞共賞》　　軟件國產化提速；內地煤炭庫存處歷史高位不利煤炭股
　　　　　　　　油輪運價高位徘徊；中國５Ｇ基站數目快速增長利中興
　
《昔日傳聞》　　廣汽（０２２３８）部署生產電池；江西銅有動作
　　　　　　　　內地房產市場未見起色；中海油服（０２８８３）海外合同增
　　　　　　　　期指好淡友對撼；美元回落利好金礦股
　　　　　　　　內地大批基建將上馬帶動水泥需求；風電發電量持續增加
　　　　　　　　中資科網股空倉大增；內地加大谷消費兼世盃將至利啤酒股
　　　　　　　　資金押注內地航空股；內地加力金融支持經濟
　　　　　　　　止蝕斬倉盤湧現科網股成拋售目標；空倉回補推高匯控
　　　　　　　　雙１１電商競爭加劇；國際貿易增速減美歐線運費持續受壓
　　　　　　　　瑞信周四公布重組，合規總監將離任
　　　　　　　　中國加大電力能源投資；地產商計劃增北都項目發展密度
　　　　　　　　內地電力股吸引基金；復旦微電受惠智能電表業務
　　　　　　　　抄底資金持續入市；長城汽車加力拓海外市場
　　　　　　　　全球造船業訂單增加；中信證券投行業務突出
　　　　　　　　北水續抄底國企股；油輪運費高企持續至明年
　　　　　　　　內地家電銷售減速；中國重卡銷情反彈
　　　　　　　　中資股空倉回補；東方電氣氫能產業空間擴大
　　　　　　　　內險股反彈力弱有因；基金增持內地電力股
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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