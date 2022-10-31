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即市新聞

31/10/2022 11:30

《魚缸博客》吳亞軍辭任主席，龍湖博唔博得過？

　　《魚缸博客》龍湖集團（００９６０）公布，第三季度全口徑銷售５９８億元人民幣，同比
增長０﹒８％；首９個月經營收入約１７１﹒８億元人民幣，年內已新開９個商場，而９至１０
月更喺內地多個城市獲取１０個新項目，拿地金額約１０８億元人民幣，年內無到期債務，財務
狀況健康。
　　此外，集團作出一連串董事變動，均自上周五（２８日）起生效，包括吳亞軍辭任執行董事
、主席及授權代表，並獲委任為戰略發展顧問。集團指，吳亞軍由於個人年齡及身體原因而辭任
，她已確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關辭任其他事宜須股東或聯交所注意。
　　執行董事及首席執行官陳序平獲委任為主席及授權代表等，對於主席及首席執行官由陳序平
兼任，與上市規則企業管治守則有所偏離，該集團認為安排適宜，有利於執行業務策略及發揮最
高營運效益。
　　龍湖股價今朝一度急插逾四成，低見７﹒２６銀，若短期內守穩此關則作別論，否則，唔排
除會下試２０１６年１２月低位２﹒２銀先會搵到支持，而家都係睇定啲先。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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