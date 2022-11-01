《魚缸博客》鋰價升勢仲未停，贛鋒係時候起飛？

《魚缸博客》文進之前都講過，鋰價持續飆升，對車股影響好大。今日我再睇鋰價，發覺升

勢仲未停！

根據上海鋼聯發布數據，部分鋰電材料報價噚日上升。其中，電池級碳酸鋰升２５００人民

幣，均價報每噸５６﹒１５萬人民幣；工業級碳酸鋰升每噸２０００人民幣，均價報每噸

５４﹒７０萬人民幣，繼續創歷史新高！氫氧化鋰等材料價格都上升。

鋰價升到嘭嘭聲，而市場又有一定需求，鋰價短線可能仲有得升。其中一隻受惠股當然係贛

鋒鋰業（０１７７２）喇！贛鋒鋰業曾經喺業績發布會提到，２０２３年會比２０２２年有較大

改觀，公司喺阿根廷嘅鹽湖將會喺出年逐步釋放產能，澳洲嘅礦山亦會喺出年完成擴產建設，公

司資源自給率有望進一步提升。

贛鋒股價近排都有啲起色，１０天線同２０天線都開始向上升，９日ＲＳＩ亦有番上升動力

。當然，由於股價之前係咁跌，曾經失守多個支持位，要反彈都遇上重重阻力。不過，鋰價升勢

仲未停，估計嚟緊一段時間會保持呢股強勢，贛鋒有望挑戰１００天線。現價買入可以博佢繼續

反彈，目標睇６８銀，跌穿４９銀就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

