《魚缸博客》熱炒復常概念！跌殘零售消費股反彈值博！

《魚缸博客》有傳阿爺正係準備正式復常，已經成立「復工委員會」，由王滬寧領導，目標

明年３月重新開放，刺激魚缸噚日急升，今朝先跌後升１００點，唔通１５０００真係鐵底？

雖然外交部發言人趙立堅就話未了解有關傳聞，不過市場所都吹風吹咗好耐，所以都真係空

穴來風。而呢幾日熱炒嘅康希諾（０６１８５），獲上海以至江蘇作為全民使用，唔使打針嘅疫

苗亦到有利加強疫苗接種率，相信都係推動復常嘅一大助力。

如果真係成真，除咗而家炒緊嘅疫苗概念股之外，之前最受封控拖嘅內需消費股好大機會成

為追落後嘅黑馬。呢兩日好多零售股都大幅反彈，啤酒股、餐飲股同體品股走勢都有觸底反彈嘅

感覺。不過消息歸消息，一日未經證實都未升成真。如果謹慎投資者都未敢大手入住，小注跟住

反彈先都未嘗不可，起碼連彈兩日，短期反彈都係有一定保證。

呢個時候揀啲之前跌得甘嘅就有更大反彈動力，例如潤啤（００２９１）由高位５９﹒３銀

大跌咗差唔多四成，反彈過咗４５銀，都可以望到４７﹒６銀。而另外李寧（０２３３１）由都

一樣大回調咗差唔多四成，反彈目標都可以望返５３至５４銀水平，現價追博都可以有啲肉食！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

