  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2022 12:55

《魚缸博客》熱炒復常概念！跌殘零售消費股反彈值博！

　　《魚缸博客》有傳阿爺正係準備正式復常，已經成立「復工委員會」，由王滬寧領導，目標
明年３月重新開放，刺激魚缸噚日急升，今朝先跌後升１００點，唔通１５０００真係鐵底？
　　雖然外交部發言人趙立堅就話未了解有關傳聞，不過市場所都吹風吹咗好耐，所以都真係空
穴來風。而呢幾日熱炒嘅康希諾（０６１８５），獲上海以至江蘇作為全民使用，唔使打針嘅疫
苗亦到有利加強疫苗接種率，相信都係推動復常嘅一大助力。
　　如果真係成真，除咗而家炒緊嘅疫苗概念股之外，之前最受封控拖嘅內需消費股好大機會成
為追落後嘅黑馬。呢兩日好多零售股都大幅反彈，啤酒股、餐飲股同體品股走勢都有觸底反彈嘅
感覺。不過消息歸消息，一日未經證實都未升成真。如果謹慎投資者都未敢大手入住，小注跟住
反彈先都未嘗不可，起碼連彈兩日，短期反彈都係有一定保證。
　　呢個時候揀啲之前跌得甘嘅就有更大反彈動力，例如潤啤（００２９１）由高位５９﹒３銀
大跌咗差唔多四成，反彈過咗４５銀，都可以望到４７﹒６銀。而另外李寧（０２３３１）由都
一樣大回調咗差唔多四成，反彈目標都可以望返５３至５４銀水平，現價追博都可以有啲肉食！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/11/2022
《股語有云》資金流入醫療板塊　石藥京東健康候低收集
人氣文章安永大灣區專輯02/11/2022
安永推動大灣區企業實現科技轉型
人氣文章財經熱話02/11/2022
蔚小理按月銷量全倒退　小鵬蔚來遭大行唱淡股價下挫理想卻飆一成
人氣文章財經熱話02/11/2022
【績後部署】百勝中國第三季業績有何亮點？績後部署策略
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】方星海籲投資者親自了解中國　不要對賭內地和香港
人氣文章財經熱話02/11/2022
《午市前瞻》恒指能否突破20天線成關鍵 小鵬現時不宜撈底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金