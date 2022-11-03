《傳聞共賞》吉利（１７５）力拓海外市場；啤酒價格續有上調壓力

《傳聞共賞》 吉利（００１７５）力拓海外市場；多晶硅產能增加

上海電氣風電訂單上升；啤酒價格續有上調壓力

嘉里（０６８３）旗下粉嶺貨倉，獲財團１１億洽購至尾聲



《昔日傳聞》 中金（０３９０８）投行資管業務突出；風電裝機旺季到來

內地基金加倉Ａ股；鋼材價格持續弱

基金逢高減持銀行股；內地火電設備更新換代

聯想（００９９２）大客戶電腦市佔率穩升；石油股出現走資

軟件國產化提速；內地煤炭庫存處歷史高位不利煤炭股

油輪運價高位徘徊；中國５Ｇ基站數目快速增長利中興

廣汽（０２２３８）部署生產電池；江西銅有動作

內地房產市場未見起色；中海油服（０２８８３）海外合同增

期指好淡友對撼；美元回落利好金礦股

內地大批基建將上馬帶動水泥需求；風電發電量持續增加

中資科網股空倉大增；內地加大谷消費兼世盃將至利啤酒股

資金押注內地航空股；內地加力金融支持經濟

止蝕斬倉盤湧現科網股成拋售目標；空倉回補推高匯控

雙１１電商競爭加劇；國際貿易增速減美歐線運費持續受壓



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

