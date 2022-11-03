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即市新聞

03/11/2022 09:01

《傳聞》嘉里（０６８３）旗下粉嶺貨倉，獲財團１１億洽購至尾聲

　　《傳聞》投資市場仍以工廈最受捧，市場消息指，嘉里（００６８３）旗下粉嶺貨倉，獲財
團出價１１億元洽購至尾聲，據悉以凱龍瑞基金奪得呼聲最高，料改裝成凍倉。
　　物業位於安樂門街，屬粉嶺傳統工業地段。項目樓高５層，每層面５萬餘平方呎，總樓面約
２８萬平方呎，現作貨倉用途。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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