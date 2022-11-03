《魚缸博客》康希諾上日大升今朝急跌，炒疫苗股切忌跟車太貼！

《魚缸博客》打完風之後，魚缸今日曾經跌超過５００點。無計，鮑威爾話議息之後開始傾

緊減慢緊縮步伐，但「唔可能太快停止加息」。佢咁講完，可能令到市場嚇一嚇，魚缸又跌過都

唔太意外嘅。

今日文進想同大家講下康希諾生物（０６１８５），公司股價噚日急升６３％。有傳媒報道

，康希諾生物吸入用重組新型冠狀病毒疫苗「克威莎霧優」喺江蘇１３個城市陸續開始接種，其

中無錫、淮安同揚州率先開放預約和接種工作，可以為市民提供唔用打針嘅疫苗接種服務。

不過，康希諾之後發公告指，基於當前嘅免疫策略同國內加強針接種率較高嘅情況，公司預

期「克威莎霧優」唔會為公司業績帶嚟大幅增長。呢份公告就好似一盤冷水淋落嚟咁，股價今朝

曾經跌超過三成。

事實上，公司近日公布第三季虧損４﹒８６億人民幣，同舊年同期賺３﹒９億人民幣差好遠

，主要因為新冠疫苗需求量大幅下跌，同埋產品價格調整所致。雖然阿爺目前為止仲係用緊「動

態清零」政策，但係暫時未見疫情有大幅度急升嘅情況，到底康希諾呢支「克威莎霧優」疫苗，

可唔可以為公司扭虧為盈，的確有個疑問喺到。

唔止基本面，康希諾由１０月１２日低位４０﹒１銀開始上升，直至噚日高位１４７﹒５銀

計，股價累計升咗超過２﹒６倍。呢幾日炒完疫情消息，加上公司發出嘅公告，今日股價隨即回

調，相信未必咁快再現升勢，畢竟９日ＲＳＩ前幾日已經升破晒嚴重超買區。想買嘅朋友，依家

唔建議再追，可以等股價落番１０天線（約７５﹒８銀）再入手。最後藉今次康希諾呢個

ｃａｓｅ提醒大家，炒疫苗股切忌跟車太貼呀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

