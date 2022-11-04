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即市新聞

04/11/2022 11:53

《魚缸博客》魚缸今朝升得興奮，有隻「雙１１」概念股可留意！

　　《魚缸博客》今朝魚缸升得勁之餘，更加上番１６０００點，一啲早排跌得比較多嘅股票，
今日就彈得比較犀利，好似曾經單日跌超過兩成嘅龍湖（００９６０）曾經升超過一成，曾經跌
穿３０銀嘅小鵬（０９８６８）更加升超過兩成。
　　當然，科技股係升市嘅主要動力之一，京東（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）呢兩
隻「雙１１」概念股今朝升超過一成，另外兩隻重磅藍籌科技股騰訊（００７００）、美團
（０３６９０）都升得唔錯。喺魚缸佔比幾重嘅科技股今日彈得咁勁，其他股票都齊齊興奮。
　　睇番今日早段，北水買貨都幾積極，淨係計南向資金已經有近３０億淨流入。到底係啲咩原
因，令到北水突然間咁積極入貨呢？唔通喺疫情方面有啲進展？淨係睇由上海交易所全資附屬「
中國投資信息」嘅買賣紀錄，今日暫時淨買入最多嘅係康希諾（０６１８５），噚日股價大跌超
過３４％，今日有北水撐場，錄得超過２２００萬資金淨流入，股價今朝曾經升超過２０％。
　　講起「雙１１」概念股，除咗京東同阿里巴巴呢兩大電商巨頭之外，作為直播平台嘅快手
（０１０２４）都可以留意下。股價自１０月２８日低位３１﹒７５銀開始回升，今日更加進一
步突破１０天線兼直逼２０天線，走勢上有啲好轉。若果之後幾個交易日能夠突破２０天線，相
信有力挑戰５０天線（約５３﹒２銀），依家買入都仲有一定值博率。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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