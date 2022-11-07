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即市新聞

07/11/2022 11:41

《魚缸博客》４４億人仔購招金２０％Ｈ股，紫金係咪要追？

　　《魚缸博客》今朝魚缸升得唔錯，執筆時仲有數百點進帳，主要喺１６５００上落，今日有
兩隻金礦股走勢相當亮麗。
　　紫金礦業（０２８９９）公布，斥資約４３﹒９５億元人仔，向復星國際（００６５６）附
屬豫園股份（滬：６００６５５）收購招金礦業（０１８１８）２０％股權的Ｈ股，成為招金礦
業第二大股東。
　　紫金指出，集團擬通過大宗交易方式，以每股６﹒７２銀收購招金礦業約６﹒５４億股Ｈ股
，每股作價比上周五（４日）收報６﹒８４元折讓約１﹒７５％。
　　紫金表示，交易完成後，按２０％權益計算黃金資源量將增加１８８噸，權益礦產金年產量
增加約４噸，而成為招金礦業第二大股東後，可發揮雙方優勢，提升企業運營質量和管理效率，
實現協同效應。
　　紫金一度飆升逾１２％，高見９﹒０９銀，成交額更係急增，涉資逾４億銀；招金礦業更曾
升逾１７％，高見８﹒０１銀。以日線圖睇，紫金今早裂口高開，冇耐已上越１００天線，雖則
１０天線早輪已升越２０天線首現黃金交叉利好訊號，由於今早升得太急，暫不宜追入，相信短
期有機會回補上升裂口，暫時宜等佢回至５０天線約８﹒２銀先至買入，跌穿２０天線約７﹒８
銀止蝕。
　　招金方面，今朝同樣出現裂口上升，宜待回落至１００天線約６﹒８銀先好買，跌穿２０天
線約６﹒４銀則止損。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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