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即市新聞

08/11/2022 09:00

《傳聞共賞》內地保險業保費增速加快；光伏行業裝機量續增

《傳聞共賞》　　內地保險業保費增速加快；補倉盤推高商湯（０２０）股價
　　　　　　　　光伏行業裝機量續增；中國ＩＧＢＴ產品需求擴利時代電氣
　
《昔日傳聞》　　九毛九（０９９２２）火鍋門店續增；資金回流中資股
　　　　　　　　期指大戶夾淡倉未完；Ａ股成交轉旺有利券商股
　　　　　　　　長城汽車（０２３３３）與寶馬加強合作；中國電力（０２３８０）再生能源
比重增
　　　　　　　　阿里雲保持增長勢頭；洛陽玻璃（０１１０８）布局薄膜電池業務
　　　　　　　　子不語（０２４２０）國際配售傳提早半日中午結束
　　　　　　　　國泰（００２９３）紐約飛港航線，美國航空將不再作代碼共享
　　　　　　　　吉利（００１７５）力拓海外市場；多晶硅產能增加
　　　　　　　　上海電氣風電訂單上升；啤酒價格續有上調壓力
　　　　　　　　嘉里（００６８３）旗下粉嶺貨倉，獲財團１１億洽購至尾聲
　　　　　　　　中金（０３９０８）投行資管業務突出；風電裝機旺季到來
　　　　　　　　內地基金加倉Ａ股；鋼材價格持續弱
　　　　　　　　基金逢高減持銀行股；內地火電設備更新換代
　　　　　　　　聯想（００９９２）大客戶電腦市佔率穩升；石油股出現走資
　　　　　　　　軟件國產化提速；內地煤炭庫存處歷史高位不利煤炭股
　　　　　　　　油輪運價高位徘徊；中國５Ｇ基站數目快速增長利中興
　　　　　　　　廣汽（０２２３８）部署生產電池；江西銅有動作
　　　　　　　　內地房產市場未見起色；中海油服（０２８８３）海外合同增
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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