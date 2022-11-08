《傳聞共賞》內地保險業保費增速加快；光伏行業裝機量續增

《傳聞共賞》 內地保險業保費增速加快；補倉盤推高商湯（０２０）股價

光伏行業裝機量續增；中國ＩＧＢＴ產品需求擴利時代電氣



《昔日傳聞》 九毛九（０９９２２）火鍋門店續增；資金回流中資股

期指大戶夾淡倉未完；Ａ股成交轉旺有利券商股

長城汽車（０２３３３）與寶馬加強合作；中國電力（０２３８０）再生能源

比重增

阿里雲保持增長勢頭；洛陽玻璃（０１１０８）布局薄膜電池業務

子不語（０２４２０）國際配售傳提早半日中午結束

國泰（００２９３）紐約飛港航線，美國航空將不再作代碼共享

吉利（００１７５）力拓海外市場；多晶硅產能增加

上海電氣風電訂單上升；啤酒價格續有上調壓力

嘉里（００６８３）旗下粉嶺貨倉，獲財團１１億洽購至尾聲

中金（０３９０８）投行資管業務突出；風電裝機旺季到來

內地基金加倉Ａ股；鋼材價格持續弱

基金逢高減持銀行股；內地火電設備更新換代

聯想（００９９２）大客戶電腦市佔率穩升；石油股出現走資

軟件國產化提速；內地煤炭庫存處歷史高位不利煤炭股

油輪運價高位徘徊；中國５Ｇ基站數目快速增長利中興

廣汽（０２２３８）部署生產電池；江西銅有動作

內地房產市場未見起色；中海油服（０２８８３）海外合同增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

