《魚缸博客》三葉草生物ａｌｌ　ｉｎ新冠概念，百天線附近可跟入

《魚缸博客》環球市場而家觀望緊美國中期選同埋１０月通脹數據結果，除咗內房股借啲易

炒起，其餘板塊都表現平平。

睇返呢輪仲有新冠概念股炒緊，阿爺仲維持緊動態清零，雖然傳緊防疫政策可能有變，但點

都無可能與病毒共存，所以預防都係必須，於是新冠概念都仲有炒興。

噚日隻檢測股三葉草生物（０２１９７）就大升超過４６％，主要就係因為佢係現時市場上

全力ａｌｌ ｉｎ新冠概念嘅股份。１０月初，三葉草宣布公司首要嘅新冠候選疫苗ＳＣＢ－

２０１９已經向國家藥監局、歐洲藥品管理局同埋世衛遞交註冊申請，預計喺今年第四季完成。

早於６月，三葉草已經決定減少對非新冠相關嘅中期或後期項目同新設施投入，暫停三個項

目，決定全力發展新冠相關業務。雖然市場有人認為阿爺改變防疫策略之後，疫苗股就會散水，

但係病毒仲存在，安全至上嘅國家政策未必咁容易放棄疫苗，估計為保人民安全，反而疫苗需求

可能會提升，相信呢個亦係三葉草ａｌｌ ｉｎ新冠概念嘅原因。

三葉草股價噚日大升完之後今日都回吐返，但預計疫苗成功喺藥監局同歐洲注冊後，就可以

帶動股價進一步上升，建議待回落到１００天線２﹒８元附近小注入手，上望４元水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

