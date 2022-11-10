《傳聞共賞》吉利（１７５）推新車款谷銷量，煤股反彈力弱有因

《傳聞共賞》 中國軟件（３５４）受惠鴻蒙業務增長；煤股反彈力弱有因
吉利（１７５）推新車款谷銷量，內地私募基金加倉科網股
《昔日傳聞》 新華製藥加力藥物研發；中航科工Ｃ９１９概念吸引
內地造船業毛利改善；市場互聯互通優化措施續出台
內地保險業保費增速加快；補倉盤推高商湯（０００２０）股價
光伏行業裝機量續增；中國ＩＧＢＴ產品需求擴利時代電氣
九毛九（０９９２２）火鍋門店續增；資金回流中資股
期指大戶夾淡倉未完；Ａ股成交轉旺有利券商股
長城汽車（０２３３３）與寶馬加強合作；中國電力（０２３８０）再生能源
比重增
阿里雲保持增長勢頭；洛陽玻璃（０１１０８）布局薄膜電池業務
國泰（００２９３）紐約飛港航線，美國航空將不再作代碼共享
吉利（００１７５）力拓海外市場；多晶硅產能增加
上海電氣風電訂單上升；啤酒價格續有上調壓力
嘉里（００６８３）旗下粉嶺貨倉，獲財團１１億洽購至尾聲
中金（０３９０８）投行資管業務突出；風電裝機旺季到來
內地基金加倉Ａ股；鋼材價格持續弱
基金逢高減持銀行股；內地火電設備更新換代
聯想（００９９２）大客戶電腦市佔率穩升；石油股出現走資
軟件國產化提速；內地煤炭庫存處歷史高位不利煤炭股
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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