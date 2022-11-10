《魚缸博客》油價連跌３日，中海油候至９﹒３銀可吸納！

《魚缸博客》油價連跌三日，紐約期油跌３﹒５％，布蘭特期油亦都跌２﹒８％，除咗因為

擔心內地對原油需求減弱之外，美國上星期原油庫存意外增加３９０萬桶，遠高於市場預期嘅

１４０萬桶，創一個月嚟最大升幅，消息都拖累油價向下。

睇番三桶油今朝表現都麻麻哋。中石油（００８５７）曾經跌超過３％，股價大前日升到

１００天線附近開始回軟，而上個月兩度未能成功升破１００天線，文進覺得１００天線係短期

好大嘅阻力位。今日裂口低開，更加一度失守１０天線，走勢唔太靚仔，等佢落番３銀附近先買

都未遲嘅。

中石化（００３８６）近日同樣喺１００天線有阻力，雖然暫時喺２０天線附近爭持，無中

石油跌得咁急，但內地仍然堅持清零政策，相信會對下游業務為主嘅中石化帶嚟一定壓力，股價

走勢上亦比較波動，文進覺得三桶油之中，中石化唔太值得買入。

相對之下，中海油（００８８３）走勢比較穩定，至今仍然未失守由８月尾開展嘅橫行區。

近日喺１０﹒３銀出現阻力，但暫時仲守得住１０天線同２０天線，走勢無中石化同中石油咁樣

衰，而股價喺９﹒３銀有比較強嘅支持，文進覺得各位可以等中海油股價回到９﹒３銀左右吸納

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

