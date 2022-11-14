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即市新聞

14/11/2022 09:00

《傳聞共賞》羽絨服務銷量趨增；浪潮（５９６）管理軟件業務突出

《傳聞共賞》　　航空企業紛增加運力；羽絨服務銷量趨增
　　　　　　　　內地家電庫存增加；浪潮國際（５９６）管理軟件業務突出
　
《昔日傳聞》　　跨境電商持續快速增長；內地車企受累缺芯
　　　　　　　　人民幣回穩利好中資股；內地ＩＰＯ市場活躍
　　　　　　　　國軟件（００３５４）受惠鴻蒙業務增長；煤股反彈力弱有因
　　　　　　　　吉利（００１７５）推新車款谷銷量，內地私募基金加倉科網股
　　　　　　　　新華製藥加力藥物研發；中航科工Ｃ９１９概念吸引
　　　　　　　　內地造船業毛利改善；市場互聯互通優化措施續出台
　　　　　　　　內地保險業保費增速加快；補倉盤推高商湯（０００２０）股價
　　　　　　　　光伏行業裝機量續增；中國ＩＧＢＴ產品需求擴利時代電氣
　　　　　　　　九毛九（０９９２２）火鍋門店續增；資金回流中資股
　　　　　　　　期指大戶夾淡倉未完；Ａ股成交轉旺有利券商股
　　　　　　　　長城汽車（０２３３３）與寶馬加強合作；中國電力（０２３８０）再生能源
比重增
　　　　　　　　阿里雲保持增長勢頭；洛陽玻璃（０１１０８）布局薄膜電池業務
　　　　　　　　國泰（００２９３）紐約飛港航線，美國航空將不再作代碼共享
　　　　　　　　吉利（００１７５）力拓海外市場；多晶硅產能增加
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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