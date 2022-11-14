《魚缸博客》巴巴「雙１１」ＧＭＶ同舊年持平，快手依家可食胡先

《魚缸博客》「雙１１」完咗，今年電商平台嘅成績點呢？

睇咗巴巴（０９９８８）先，公司話即使面對宏觀環境挑戰同疫情影響，仍然錄得與去年持

平嘅商品交易額（ＧＭＶ）表現。舊年阿里「雙１１」銷售金額有５４０３億人民幣，今年就有

啲奇怪，公司第一次無喺「雙１１」之後講番實際成交金額。

京東（０９６１８）都無講成交金額嘅具體數據，只係話今年「雙１１」交易額實現咗「超

越行業嘅增長」，零售購物用戶數表現良好。

有券商就統計過，今年「雙１１」全網電商交易額有１﹒１５萬億人民幣，按年增長

１３﹒４３％，形容「實現穩健增長，折射消費韌性」。

講股價走勢，京東表現比較好，高開超過５％之後，之後都ｋｅｅｐ到升幅。相反，巴巴高

開２％之後，唔係好夠力再上。始終巴巴近幾個月走勢都比較弱，今次「雙１１」無公布實際成

交金額之餘，ＧＭＶ只係同舊年一樣，唔係有太大驚喜，可能係令到股價今朝相對較弱嘅原因。

另一隻相關概念股快手（０１０２４）公布，電商短視頻訂單量按年增長超過５﹒１５倍，

買家數按年增長超過４０％，搜索訂單量按年增長超過７０％。不過，今朝股價高開３％，升到

５０天線附近開始有阻力，有貨嘅朋友不妨喺呢個階段食一食胡先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

