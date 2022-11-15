《魚缸博客》傳馬交競投賭牌有共識，濠賭股可以點部署？

《魚缸博客》魚缸暫時保持升勢，今朝ＡＴＭ三隻重磅科技股曾經升超過５％，餐飲股好似

海底撈（０６８６２）、九毛九（０９９２２）等等亦升得唔錯。

濠賭股都升埋一份，有馬交媒體報道，政府已經同競投新一個１０年澳門博彩特許經營權嘅

公司達成共識，喺特許經營期內嘅投資總額約１０００億。報道指，兩邊上星期五開會，並且就

預期投資額達成共識，其中，銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）各投資超過２００億，

其他公司會投資近１５０億，總投資額將略高過１０００億。

呢單消息一公布，金沙一度抽升超過７％。睇番金沙嘅日線圖，股價喺１０月３１日低位

１２﹒５銀開始反彈，ｋｅｅｐ住企穩喺１０天線上，前日開始更加突破２５０天線，保持強勢

，短線估計可以挑戰１０月７日高位２２銀。銀娛走勢同金沙差唔多，都喺前日開始突破２５０

天線，目標可以留意１０月７日高位４９﹒７５銀。

其他賭股方面，澳博（００８８０）由１０月２５日開展升浪，股價由當日低位２﹒３１銀

升到依家，累積咗超過三成升幅。今朝曾經升超過９％，並且突破２５０天線，但股價升破咗嚴

重超買區，短期唔排除會出現回調，有貨嘅朋友建議食一食胡先喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

