《魚缸博客》秋風起，煤股肥，兗礦趁低撈撈佢！

《魚缸博客》魚缸升咗幾日又要回一回，原本美國１０月ＰＰＩ按年升幅低過預期係利好，

不過噚日有傳俄羅斯導彈轟炸烏克蘭期間，唔小心一粒射歪咗去波蘭境內兼令兩人死亡，市場即

刻擔心北約需要反擊，嚇到美股原本升都轉跌，尾市先至升返，所以魚缸今日都借勢回落。

近期魚缸強勢，唔少跌殘科技股、醫藥股都追落後來猛升，有入市嘅都應該發發！如果遲咗

入手，而家見到科技股又愄高，不妨可以睇吓仲落後緊嘅板塊，譬如煤炭股。呢半個月港股大升

３０００點，但係煤炭股都仲係牛皮，嚴重跑輸大市，臨近冬天當然又係炒煤炭嘅季節！

國家統計局公布１０月份能源生產情況，其中１０月生產原煤３﹒７億噸，按年多１﹒２％

，增速比上個月稍為回落１１﹒１個百分點，日均產量１１９４萬噸。進口煤炭２９１８萬噸，

按年多８﹒３％，增速比上個月加快７﹒７個百分點。累計前１０個月，生產原煤３６﹒９億噸

，按年多１０％。進口煤炭２﹒３億噸，按年少１０﹒５％。

雖然１０月煤產量按年增速減慢，不過累計十個月煤產量都係上升１０％。臨到冬天，尤其

今年冬天有可能會更加凍，除咗民眾取暖用電量會再次增加，睇好內地工業復甦都會刺激用電量

，估計供電緊張情況可能比起上年更嚴竣，所以要炒煤炭而家就正係入手時機。

兗礦（０１１７１）９月炒完夏季保供電，見歷史新高３６﹒５銀之後一直回落，以今個月

初低位２１﹒１５銀計累跌超過四成，今個月上半個月主要維持２３至２５銀橫行整固，２３銀

附近係唔錯嘅入手位置，初步上望３０銀，連續兩日收穿２２銀就走！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

