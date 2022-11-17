《傳聞》春江鴨偷步買快手（０１０２４）；金山軟件將推出新網遊

《傳聞》恒指公司本周五（１８日）將公布指數成分股季檢結果，市傳市值２０００多億元

快手（０１０２４）可能染藍，近日已見春江鴨偷步入市，昨日（１７日）以５２﹒８元收市，

上升０﹒６元。

金山軟件（０３８８８）昨日上升０﹒１５元，以２６﹒４元收市，在２５至２６元有承接

。據悉金山軟件部署明年在內地與海外市場推出多個新網遊，有助帶動收入增長。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

