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即市新聞

17/11/2022 11:29

《魚缸博客》網易放榜前急挫，因不獲暴雪娛樂續約？

　　《魚缸博客》今日魚缸有啲回吐，科技股跌得比較多。文進覺得由１０月低位１４５９７開
始反彈，已經累積咗唔少升幅，外圍環境未改善，魚缸未正式轉勢，反彈到咁上下有啲回調都好
正常嘅，最緊要唔好跌穿條１０天線。
　　今日文進留意到遊戲股跌得比較甘，當中就嚟放榜嘅網易（０９９９９）曾經跌超過一成四
。官媒《人民網》最新發表評論文章，指電子遊戲產業已經成為對國家產業布局、科技創新「具
有重要意義的行業」，甚至提到深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失。呢單消息本來應該對網易
利好㗎，搞咩早段跌咁多呢？
　　網易往時同美國電子遊戲開發商暴雪娛樂有唔少合作，不過暴雪娛樂噚日（１６日）發表聲
明指，由於無達成符合暴雪運營原則，以及對玩家同員工承諾嘅續約協議，公司同網易嘅現有授
權協議會喺出年１月２３日到期，並且會暫停喺內地嘅大部分暴雪遊戲服務，涉及其中７款遊戲

　　一件對網易嚟講都幾大影響嘅消息，拖累股價今朝曾經急挫超過一成四。事實上，股價噚日
升３％，收市升破５０天線，但今日一支大陰燭一嘢隊穿埋１０天線，１１月１１日到１６日嘅
超過兩成累計升幅近乎蒸發。文進覺得短期網易連２０天線都守唔住嘅話，有貨嘅朋友要盡快離
場，無貨嘅朋友可以等佢落番９０銀附近先好吸納。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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