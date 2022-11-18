《傳聞》資金回流中資新經濟股

《傳聞》儘管中資新經濟股普遍低位反彈兩至三成，但據聞國際資金回流成為趨勢，預期最

壞情況已經過去，受惠內地經濟恢復，內地新經濟股在現水平有支持。阿里巴巴（０９９８８）

可在７０至７２元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

