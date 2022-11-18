《魚缸博客》阿里巴巴第二季蝕錢，股價照升依家應該食胡先！

《魚缸博客》巴巴（０９９８８）噚日公布第二季業績，淨虧損２０５﹒６１億人民幣，舊

年同期純利３３﹒７７億人民幣，即係話公司係由盈轉虧。公司解釋，虧損主要因為所持上市公

司股權投資嘅市價下跌，令到淨虧損增加，權益法核算嘅投資損益亦下跌。

不過，非公認會計準則淨利潤為３３８﹒２億人民幣，按年增長１９％，好過市場預期；同

期收入２０７１億人民幣，按年增長３％；經營利潤２５１﹒３７億人民幣，按年都增長６８％

，表現都唔係好差。巴巴呢份成績表似乎都無令投資者非常失望，隔晚喺美股升超過７％。今日

喺港股都升得唔錯，高開６％之後保持升勢。

市場預期今年巴巴盈利會倒退７％，出年即使有番增長，但幅度都唔會太大。畢竟巴巴過去

受到嚴格嘅監管政策影響，已經好難再攞之前高增長嘅時候比較，本來好煞食嘅雲業務未來都要

面對唔少競爭，前景唔可以睇得非常樂觀，股價相信好難短期內上番１００銀樓上喇。

今朝巴巴曾經升番上８０銀樓上，但去到１０月５日裂口上升嘅高位８４﹒６銀附近都有些

少阻力。依家仲有貨喺手嘅，不如呢個ｍｏｍｅｎｔ食一食胡先喇，落番到７０銀左右可以再買

過。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

