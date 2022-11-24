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24/11/2022 09:01

《傳聞》油輪運輸供需持續緊張；資金流入內地基建股

　　《傳聞》由於西方國家對俄羅斯石油實施制裁，帶動油輪運輸供需緊張情況將持續至明年，
利好中遠海能（０１１３８），昨日（２３日）以８﹒２元收市，微跌３仙，可在８元附近低吸

　　市場消息稱，內地加大投資穩增長，帶動資金流入內地基建股，中國鐵建（０１１８６）股
價呈現突破，昨日急升４％，以４﹒４９元收市，短期升勢未盡，預期反覆挑戰４﹒７至４﹒８
元阻力。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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