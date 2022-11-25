《傳聞》光伏玻璃成本趨降；內地政策有利水泥需求逐步增加

《傳聞》市場消息稱，光伏玻璃材料純碱價格從今年中高位回落超逾一成以上，有利光伏玻

璃生產毛利。信義光能（００９６８）昨日（２４日）上升４％，以９﹒４４元收市，惟短期仍

受制１０元阻力。

內地金融政策支持房地產市場，據悉正逐步帶動水泥需求增加，對水泥股有支持作用。海螺

水泥（００９１４）昨日以２６﹒８元收市，上升０﹒８５元，料短期向上挑戰２８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

