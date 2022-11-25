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即市新聞

25/11/2022 11:56

《魚缸博客》大型銀行授信過萬億撐房企，中海外上望空間唔大！

　　《魚缸博客》噚日內房股升得幾多，事關內地再有支持房企嘅政策出台。人行、銀保監近日
發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，從保持房地產融資平穩有
序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方面，提出１６項具體措施。
　　呢「１６條」金融支持房地產公布之後，交通銀行、農業銀行、中國銀行、工商銀行、建設
銀行、郵儲銀行相繼與房企簽訂戰略合作協議。據報，郵儲行、工行、中行同交行對各間房企授
予嘅信貸額度累計，已經去到１２７５０億人民幣。
　　其中，工行同１２間全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資
總額達６５５０億元，當中包括中海外（００６８８）。
　　中海外股價由１１月７日起開始升破１０天線，但最近畀條１００天線頂得幾厲害，上面仲
有條２５０天線，短期相信會有幾重阻力，向上突破嘅難度幾高。文進覺得呢轉炒「１６條」撐
房企政策去到尾水，趁今日中海外股價仲有得升，有貨嘅朋友食咗胡先喇！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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