《魚缸博客》六大澳門賭牌牌主「冧莊」，依家可以買邊隻賭股？

《魚缸博客》澳門新賭牌「７爭６」結果揭曉，現有６大澳門賭牌牌主成功「冧莊」，獲當

局發出博彩經營批給臨時判給，有望再續牌１０年，依次係美高梅金殿超濠、銀河娛樂場、威尼

斯人澳門、新濠博亞（澳門）、永利度假村同澳娛綜合。反而，新加入爭奪澳門賭牌嘅馬來西亞

雲頂集團旗下ＧＭＭ就未能入選。

大行瑞信認為，博彩稅、牌照同非博彩承諾對盈利可見性有正面影響，好似美高梅中國

（０２２８２）、永利澳門（０１１２８）呢啲小型營運商應該會有更強勁嘅股價反彈。另外，

該行認為因為牌照風險有所緩解，首選金沙中國（０１９２８）。

賭牌問題一天光晒，濠賭股當然升得勁喇。當中，永利澳門早段曾經升超過一成。今日永利

澳門嘅成交額急增，帶動股價急升，依家重上１００天線，但喺５﹒５銀附近都有幾大阻力，有

貨嘅朋友建議食一食胡先。至於銀娛（０００２７）今日低開，但之後跌幅逐步收窄，甚至曾經

倒升超過１％，暫時股價喺２０天線、５０天線同２５０天線附近爭持。今日可以升住收市嘅話

，短線相信可以挑戰４８銀水平，現價買入仲有一定值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

