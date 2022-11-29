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即市新聞

29/11/2022 09:01

《傳聞》內地城鎮化空間大；抽水蓄能產業發展提速

　　《傳聞》市場消息稱，內地城鎮化率六成多，還有很大增長空間，基建建設持續帶動塑料管
道需求，利好中國聯塑（０２１２８），昨日（２８日）以８﹒３５元收市，下跌０﹒２７元，
可在８至８﹒２元水平低吸。
　　市場消息稱，內地抽水蓄能產業發展提速規模可達千億元，相關股份如東方電氣
（０１０７２）可看高一線。東方電氣昨日以１４﹒３元收市，沒有起跌，抗跌力強。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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